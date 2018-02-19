Один из основателей «Кино» раскритиковал сценарий фильма Серебренникова о Цое

Сооснователь группы «Кино» музыкант Алексей Рыбин негативно высказался о сценарии фильма «Лето» Кирилла Серебренникова о Викторе Цое. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мне присылали сценарий. Прочитав его, я написал режиссеру, что категорически против использования моего образа в этой истории», — рассказал Рыбин. Он отметил, что его представления о морали «слишком расходятся» с представлениями авторов фильма. Во время фестиваля «Кинотавр» в Сочи Рыбин заявил о том, что сам планирует снять фильм о Викторе Цое.

Сценарий картины «Лето» раскритиковал и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, назвав его «ложью от начала до конца». Он также уточнил, что договорился с продюсером картины Ильей Стюартом о том, что ни он, ни группа «Аквариум» и их музыка не будут упоминаться в фильме.

Напомним, фильм «Лето» Кирилл Серебренников снимал летом 2017 года Петербурге. Режиссер завершил монтаж ленты, несмотря на то, что находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Известно, что роль известного музыканта Майка Науменко в этом фильме сыграл лидер группы «Звери» Рома Зверь, а Виктора Цоя — корейский актер Тео Ю.

По материалам «Фонтанки»