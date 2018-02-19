Гари Олдман, Фрэнсис МакДорманд и другие триумфаторы премии BAFTA

В Лондоне минувшим вечером в 71-й раз прошла церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Триумфатором церемонии стала работа «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Мартин МакДона). Картина уже успела завоевать несколько престижных наград, в том числе четыре «Золотых глобуса», три статуэтки Гильдии актеров США, приз Венецианского кинофестиваля в номинации «Лучший сценарий» и не только. Фильм номинирован на «Оскар» в семи категориях — узнать, как американские кинокритики оценили ленту можно будет 4 марта.