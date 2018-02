Гари Олдман, Фрэнсис МакДорманд и другие триумфаторы премии BAFTA

BAFTA — 2018. Список победителей:

Лучший фильм

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Лучший британский фильм

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

«Я не ведьма» (I am Not A Witch),режиссер и сценарист Рунгано Ниони

Лучший фильм на иностранном языке

«Служанка» (The Handmaiden), режиссер Пак Чхан-ук

Лучший актер

Гари Олдман, «Темные времена» (Darkest Hour)

Лучшая актриса

Фрэнсис МакДорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Лучший актер второго плана — Сэм Рокуэлл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Лучшая актриса второго плана

Эллисон Дженни, «Тоня против всех» (I, Tonya)

Лучший режиссер

Гильермо дель Торо, «Форма воды» (Shape of Water)

Лучший оригинальный сценарий

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Лучший адаптированный сценарий

«Зови меня своим именем» (Call Me By Your Name)

Лучшая операторская работа

«Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049)

Лучший монтаж

«Малыш на драйве» (Baby Driver)

Лучший дизайн костюмов

«Призрачная нить» (Phantom Thread)

Лучший грим/прически

«Темные времена» (Darkest Hour)

Лучший анимационный фильм

«Тайна Коко» (Coco)

Лучшая музыка

«Форма воды» (The Shape Of Water)

Лучшие визуальные эффекты

«Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049)

Лучший документальный фильм

«Я вам не негр» (I Am Not Your Negro)

Восходящая звезда (зрительское голосование)

Дэниэл Калуя