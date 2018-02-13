10 фильмов о несчастной любви
Если вам не с кем идти 14 февраля на фильм «Лед» и вы планируете провести его в одиночестве, смотрите нашу подборку картин о несчастливой любви: убедитесь, что в чувствах и нет ничего хорошего.
«Городской романс»
В фильме Петра Тодоровского холостяк-рентгенолог Женя (Евгений Киндинов), знакомится с воспитательницей детского сада Машей (Мария Леонидова). Она молода и неопытна. Он слишком хорошо знает, как устроено человеческое сердце, чтобы любить. Они из разных миров, которые сложно объединить. Это и не получится. Хотя надежда все же останется – без нее Женя не стал бы прыгать по московским сугробам в одном ботинке (второй – в срочном ремонте), чтобы догнать смешную девушку в теплом платке.
«О любви»
Тонкий и точный фильм Михаила Богина, снятый в 1970 году – на излете эпохи свободного шестидесятнического кино. Действие происходит в Ленинграде – реставратор Екатерининского дворца Галина (самая красивая актриса советского кино Виктория Федорова) размышляет, что лучше: согласиться на компромиссный брак с кандидатом наук Митей (Сергей Дрейден) или страдать по тому, в кого влюбилась с первого взгляда – в счастливо женатого (и с детьми) инженера Андрея (Олег Янковский). Камео в фильме, кстати, досталось музе Ингмара Бергмана – Биби Андерссон.
«Касабланка»
Картина не только подарила миру крылатую фразу про «Начало прекрасной дружбы», но и одну из самых трогательных историй о несчастной любви. Когда идет война и влюбленным не суждено быть вместе (потому что так лучше и правильнее), это ведь и правда очень грустно, особенно, когда пару так точно играют Хамфри Богарт и Ингрид Бергман.
«Ла-Ла Ленд»
Хит прошлого года, перевернувший жанр мюзикла. Картина о любви пианиста (Райан Гослинг) и актрисы (Эмма Стоун) не рекомендуется тем, кто вечно спрашивает себя «А что если бы?» и рефлексирует о прошлом. Остальные получат удовольствие от притворяющегося легким фильма, где песни – это просто один из способов рассказать историю.
«Римские каникулы»
Когда вы изначально с разным бэкграундом и культурными кодами, например, принцесса и журналист, у вас точно ничего выйдет – только недолгая романтичная история, как вы гуляли по Риму, состригали красивые локоны и по очереди засовывали руки в «Уста правды».
«Слово для защиты»
Дебютная работа великого дуэта – режиссера Вадима Абдрашитова и сценариста Александра Миндадзе. Адвокат Ирина Межникова (Галина Яцкина), защищая отравившую экс-сожителя Валентину Костину (Марина Неелова), понимает, что не любит своего красивого и замечательного жениха Руслана (Олег Янковский). Конечно, как обычно в сценариях у Миндадзе, глобально это история о выключении из бытового мира и подсоединении к хаосу.
«500 дней лета»
Хипстерский хит 2009 года – ромком о болезненном расставании с Джозефом Гордон-Левиттом и Зоуи Дешанель. Архитектор Том Хэнсон не проектирует дома, а придумывает трогательные подписи для открыток. Его вдохновением на 500 дней становится своевольная и независимая Саммер Финн, которая не торопится маркировать их отношения чем-то большим, чем «Дружба».
«Вечное сияние чистого разума»
Хотя фильм Мишеля Гондри о том, как мы должны ценить все, что у нас было, давайте начистоту – все болезненные воспоминания и правда хочется поскорее стереть и притвориться, что ничего не было. Если вы не согласны, дуэт из Кейт Уинслет и Джима Кэрри – то, что нужно для одинокого 14 февраля.
«Зови меня своим именем»
Юный Элио (Тимоти Шаламе) проводит лето на побережье Италии: развлекается чтением, транскрибированием классической музыки и неловким флиртом с подругой детства Марицей. Вокруг – покой, воля, нега и античная красота, но все переменится с приездом нового ассистента отца Элио – самоуверенного Оливера (Амри Хаммер).
«Любовь»
Строго говоря, фильм Михаэль Ханеке не о несчастной любви, а об обратной стороне вполне счастливой – когда она превращается в памперсы, утки, горшки, таблетки горстями. И от этого становится не по себе не меньше, чем от страха одиночества.
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