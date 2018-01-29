Петербургский мультипликатор-номинант «Оскара» Константин Бронзит ищет студентов в свою мастерскую

Студенты научатся работать с готовым сценарием, понимать законы драматургии, приемы создания мультфильма и многое другое. Обучение длится 2 года, а лучшие выпускники будут приняты на работу в анимационную студию «Да».

Константин Бронзит в 2015 году получил президентскую премию за вклад в развитие отечественного анимационного кино. Слава петербургского мультипликатора давно вышла за пределы родины: среди его регалий — членство в Национальной французской киноакадемии и Американской киноакадемии «Оскар», две номинациина премию «Оскар» за короткометражный ромком «Уборная история — любовная история» и прошлогоднюю элегию «Мы не можем жить без космоса», повествующую о двух друзьях-астронавтах в форме философского размышления о жизни и смерти.