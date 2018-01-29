Петербургский мультипликатор-номинант «Оскара» Константин Бронзит ищет студентов в свою мастерскую
Номинант премий «Оскар» и «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», режиссер-аниматор Константин Бронзит и мультипликатор Миша Сафронов ищут студентов в свою анимационную мастерскую.
Мастерская готовит сценаристов и режиссеров для профессиональной работы на анимационных студиях и «ставит собой задачу обучить студентов быть в первую очередь не авторами, а профессионалами. Этот курс для тех, кто видит себя частью команды при работе над большими студийными проектами», — говорится на сайте учебного курса.
Студенты научатся работать с готовым сценарием, понимать законы драматургии, приемы создания мультфильма и многое другое. Обучение длится 2 года, а лучшие выпускники будут приняты на работу в анимационную студию «Да».
Константин Бронзит в 2015 году получил президентскую премию за вклад в развитие отечественного анимационного кино. Слава петербургского мультипликатора давно вышла за пределы родины: среди его регалий — членство в Национальной французской киноакадемии и Американской киноакадемии «Оскар», две номинациина премию «Оскар» за короткометражный ромком «Уборная история — любовная история» и прошлогоднюю элегию «Мы не можем жить без космоса», повествующую о двух друзьях-астронавтах в форме философского размышления о жизни и смерти.
Миша Сафронов является одним из режиссеров мультсериала «Летающие звери», созданного совместно с благотворительным фондом «АдВита». Вся прибыль от проекта идет на лечение детей, которые оказались в трудных жизненных ситуациях. Помимо этого Сафронов руководит мастерской «Художник-постановщик анимационного кино» СПБГУ и анимационной студией «Да». Недавно у него совместно с издательством киножурнала «Сеанс» вышла книга о том, как писать сценарии к мультфильмам.
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