Алиса Фрейндлих, Ирина Горбачева,Андрей Звягинцев и другие лауреаты «Золотого орла-2018»

Полный список победителей премии «Золотой орел-2018»:

«Лучший игровой фильм» — «Салют-7», режиссер Клим Шипенко

«Лучшая режиссерская работа» — Андрей Звягинцев, «Нелюбовь»

«Лучший сценарий» — Анастасия Пальчикова, «Большой»

«Лучшая мужская роль в кино» — Евгений Миронов, «Время первых» (за роль Алексея Леонова)

«Лучшая женская роль в кино» — Ирина Горбачева, «Аритмия»

«Лучшая мужская роль второго плана» — Владимир Ильин, «Время первых» (за роль Сергея Королёва)

«Лучшая женская роль второго плана» — Алиса Фрейндлих, «Карп отмороженный»

«Лучшая женская роль на телевидении» — Елизавета Боярская«, «Анна Каренина»

«Лучшая мужская роль на телевидении» — Сергей Пускепалис, «А у нас во дворе»

«Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)» — «Анна Каренина», режиссер Карен Шахназаров

«Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)» — «Оптимисты», режиссер Алексей Попогребский

Специальный приз Национальной академией кинематографических искусств и наук — Александр Звягинцев за серию фильмов, посвященных Нюрнбергскому процессу

Специальный приз «За вклад в российский кинематограф» — Александр Калягин

«Лучший неигровой фильм» — «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека», режиссер Олеся Фокина

«Лучший короткометражный фильм» — «Время жить, время умирать», режиссер Михаил Поляков

«Лучший зарубежный фильм в российском прокате» — «Ван Гог. С любовью, Винсент» (Loving Vincent), Великобритания и Польша

«Лучший анимационный фильм» — «Два трамвая», режиссер Светлана Андрианова

«Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам» — «Последний богатырь», Петр Горшенин, Ольга Афиногенова

«Лучшие визуальные эффекты» — «Время первых», Студия визуальных эффектов CGF

«Лучшая работа художника-постановщика» — Сергей Февралев, Юлия Макушина, «Анна Каренина. История Вронского»

«Лучшая работа художника по костюмам» — Екатерина Шапкайц, «Викинг»

«Лучшая музыка к фильму» — Юрий Потеенко, «Время первых»

«Лучший монтаж фильма» — Сергей Бесеу, Мария Сергеенкова, «Салют-7»

«Лучшая работа звукорежиссера» — Владимир Литровник, Павел Дореули, «Викинг»

«Лучшая операторская работа» — Игорь Гринякин, «Викинг»