Алиса Фрейндлих, Ирина Горбачева,Андрей Звягинцев и другие лауреаты «Золотого орла-2018»
В Первом павильоне киностудии «Мосфильм» 26 января прошло вручение 16-й Премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». На церемонии вручения присутствовал министр культуры Владимир Мединский, который зачитал обращение Владимира Путина, в котором президент выразил уверенность, что премию получат достойнейшие.
Полный список победителей премии «Золотой орел-2018»:
«Лучший игровой фильм» — «Салют-7», режиссер Клим Шипенко
«Лучшая режиссерская работа» — Андрей Звягинцев, «Нелюбовь»
«Лучший сценарий» — Анастасия Пальчикова, «Большой»
«Лучшая мужская роль в кино» — Евгений Миронов, «Время первых» (за роль Алексея Леонова)
«Лучшая женская роль в кино» — Ирина Горбачева, «Аритмия»
«Лучшая мужская роль второго плана» — Владимир Ильин, «Время первых» (за роль Сергея Королёва)
«Лучшая женская роль второго плана» — Алиса Фрейндлих, «Карп отмороженный»
«Лучшая женская роль на телевидении» — Елизавета Боярская«, «Анна Каренина»
«Лучшая мужская роль на телевидении» — Сергей Пускепалис, «А у нас во дворе»
«Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)» — «Анна Каренина», режиссер Карен Шахназаров
«Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)» — «Оптимисты», режиссер Алексей Попогребский
Специальный приз Национальной академией кинематографических искусств и наук — Александр Звягинцев за серию фильмов, посвященных Нюрнбергскому процессу
Специальный приз «За вклад в российский кинематограф» — Александр Калягин
«Лучший неигровой фильм» — «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека», режиссер Олеся Фокина
«Лучший короткометражный фильм» — «Время жить, время умирать», режиссер Михаил Поляков
«Лучший зарубежный фильм в российском прокате» — «Ван Гог. С любовью, Винсент» (Loving Vincent), Великобритания и Польша
«Лучший анимационный фильм» — «Два трамвая», режиссер Светлана Андрианова
«Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам» — «Последний богатырь», Петр Горшенин, Ольга Афиногенова
«Лучшие визуальные эффекты» — «Время первых», Студия визуальных эффектов CGF
«Лучшая работа художника-постановщика» — Сергей Февралев, Юлия Макушина, «Анна Каренина. История Вронского»
«Лучшая работа художника по костюмам» — Екатерина Шапкайц, «Викинг»
«Лучшая музыка к фильму» — Юрий Потеенко, «Время первых»
«Лучший монтаж фильма» — Сергей Бесеу, Мария Сергеенкова, «Салют-7»
«Лучшая работа звукорежиссера» — Владимир Литровник, Павел Дореули, «Викинг»
«Лучшая операторская работа» — Игорь Гринякин, «Викинг»
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