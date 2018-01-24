Netflix опубликовал трейлер сериала по мотивам «Майора» Юрия Быкова

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер сериала «Семь секунд», снятый по мотивам фильма Юрия Быкова «Майор».

В отличии от российской картины, в американском сериале обыгрывается тема отношений чернокожего населения и полиции. Главные роли в шоу Netflix исполнили Клэр-Хоуп Эшити («Дитя человеческое»), Надя Александер («Подпольная империя»), Реджина Кинг («Американское преступление») и Расселл Хорнсби («Гримм»).

Ранее Юрий Быков заявлял о том, что уходит из кино после того, как на него посыпались обвинения в работе на власть после релиза его сериала «Спящие».

Премьера «Семи секунд» состоится 23 февраля.