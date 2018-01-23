«Нелюбовь» Звягинцева выдвинули на «Оскар»

В Лос-Анджелесе 23 января прошло оглашение номинантов на юбилейную, 90-ю премию «Оскар». Картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева попала в число номинантов в категории «лучший фильм на иностранном языке». Конкурентами в этой категории у российских фильмов будут шведский фильм «Квадрат», венгерская лента «О теле и душе», «Оскорбление» (Ливан) и «Фантастическая женщина» из Чили. «Нелюбовь» также была номинирована на кинопремию «Золотой глобус», но статуэтку не получила. Драма выиграла две премии Европейской киноакадемии в номинациях «Лучший композитор» и «Лучший оператор»

Мировая премьера картины состоялась в Каннах, где она удостоилась Приза жюри. Фильм Андрея Звягинцева рассказывает о пропаже мальчика в семье, которая переживает развод. Главные роли в нем исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.

Лауреат «Золотого глобуса» и номинант премии «Оскар», режиссер Андрей Звягинцев в ноябре посетил Петербург, чтобы встретиться с поклонниками и ответить на вопросы об аресте Кирилла Серебренникова, ненависти к персонажам и сомнениях в своих силах. Мы записали главные мысли современного классика российского кино.