Объявлены номинанты премии «Оскар»

Лучший анимационный фильм

«Босс-молокосос»

«Добытчица»

«Тайна Коко»

«Фердинанд»

«Ван Гог. С любовью, Винсент»

Лучший документальный фильм

Abacus: Small Enough to Jail

«Лица, деревни»

«Икар»

«Последние люди Алеппо»

«Стронг-Айленд»

Лучший короткометражный фильм

«Начальная школа Де-Калб»

«11 часов»

«Мой племянник Эммет»

«Немое дитя»

«Watu Wote: Все мы»

Лучший короткометражный документальный фильм

«Эдит+Эдди»

«Рай — это пробка на 405-м шоссе»

«Героин(я)»

«Искусство ножа»

«Остановка»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Дорогой баскетбол»

«Вечеринка в саду»

«Лу»

«Пустое место»

«Хулиганские сказки»

Лучший монтаж

«Малыш на драйве»

«Дюнкерк»

«Тоня против всех»

«Форма воды»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший монтаж звука

«Малыш на драйве»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Форма воды»

«Звездные войны: Последние джедаи»

Лучшее сведение звука

«Малыш на драйве»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Форма воды»

«Звездные войны: Последние джедаи»

Лучшая песня

Mighty river — «Ферма „Мадбаунд“»

Mystery of love — «Зови меня своим именем»

Remember me — «Тайга Коко»

Stand up for something — «Маршалл»

This is me — «Величайший шоумен»