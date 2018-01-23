Объявлены номинанты премии «Оскар»
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на юбилейную 90-ю премию «Оскар». В этом году в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от России выдвинута картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь».
Лучший фильм
«Зови меня своим именем»
«Темные времена»
«Дюнкерк»
«Прочь»
«Леди Берд»
«Призрачная нить»
«Секретное досье»
«Форма воды»
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучшая режиссёрская работа
Кристофер Нолан — «Дюнкерк»
Джордан Пил — «Прочь»
Грета Гервиг — «Леди Берд»
Пол Томас Андерсон — «Призрачная нить»
Гильермо Дель Торо — «Форма воды»
Лучший актёр
Тимоти Шаламе — «Зови меня своим именем»
Дэниел Дей-Льюис — «Призрачная нить»
Дэниэл Калуя — «Прочь»
Гэри Олдман — «Темные времена»
Дензел Вашингтон — «Роман Израэл, Esq»
Лучшая актриса
Салли Хокинс — «Форма воды»
Фрэнсис МакДорманд — «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
Марго Робби — «Тоня против всех»
Мэрил Стрип — «Секретное досье»
Лучшая женская роль второго плана
Мэри Дж. Блайдж — «Ферма „Мадбаунд“»
Элисон Дженни — «Тоня против всех»
Лесли Мэнвилл — «Призрачная нить»
Лори Меткаф — «Леди Берд»
Октавия Спенсер — «Форма воды»
Лучшая мужская роль второго плана
Уиллем Дефо — «Проект Флорида»
Ричард Дженкинс — «Форма воды»
Кристофер Пламмер — «Все деньги мира»
Сэм Рокуэлл — «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
Вуди Харрельсон — «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший фильм на иностранном языке
«Квадрат» (Швеция)
«Нелюбовь» (Россия)
«О теле и душе» (Венгрия)
«Оскорбление» (Ливан)
«Фантастическая женщина» (Чили)
Лучшие визуальные эффекты
«Бегущий по лезвию 2049»
«Планета обезьян: Война»
«Звёздные войны: Последние джедаи»
«Конг: Остров черепа»
«Стражи Галактики. Часть 2»
Лучший композитор
«Дюнкерк» — Ханс Циммер
«Звездные войны: Последний джедай» — Джон Уильямс
«Призрачная нить» — Джонни Гринвуд
«Три биллборда у границы Эббинга, Миссури» — Картер Бёруэлл
«Форма воды» — Александр Деспла
Лучший оригинальный сценарий
«Любовь — болезнь»
«Прочь»
«Леди Бёрд»
«Форма воды»
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший адаптированный сценарий
«Зови меня своим именем»
«Горе-творец»
«Логан»
«Большая игра»
«Ферма „Мадбаунд“»
Лучший оператор
«Бегущий по лезвию 2049»
«Темные времена»
«Дюнкерк»
«Ферма „Мадбаунд“»
«Форма воды»
Лучший дизайн костюмов
«Красавица и чудовище»
«Темные времена»
«Призрачная нить»
«Форма воды»
«Виктория и Абдул»
Лучший грим и прически
«Виктория и Абдул»
«Темные времена»
«Чудо»
Лучший художник-постановщик
«Красавица и чудовище»
«Бегущий по лезвию 2049»
«Темные времена»
«Дюнкерк»
«Форма воды»
Лучший анимационный фильм
«Босс-молокосос»
«Добытчица»
«Тайна Коко»
«Фердинанд»
«Ван Гог. С любовью, Винсент»
Лучший документальный фильм
Abacus: Small Enough to Jail
«Лица, деревни»
«Икар»
«Последние люди Алеппо»
«Стронг-Айленд»
Лучший короткометражный фильм
«Начальная школа Де-Калб»
«11 часов»
«Мой племянник Эммет»
«Немое дитя»
«Watu Wote: Все мы»
Лучший короткометражный документальный фильм
«Эдит+Эдди»
«Рай — это пробка на 405-м шоссе»
«Героин(я)»
«Искусство ножа»
«Остановка»
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Дорогой баскетбол»
«Вечеринка в саду»
«Лу»
«Пустое место»
«Хулиганские сказки»
Лучший монтаж
«Малыш на драйве»
«Дюнкерк»
«Тоня против всех»
«Форма воды»
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший монтаж звука
«Малыш на драйве»
«Бегущий по лезвию 2049»
«Дюнкерк»
«Форма воды»
«Звездные войны: Последние джедаи»
Лучшее сведение звука
«Малыш на драйве»
«Бегущий по лезвию 2049»
«Дюнкерк»
«Форма воды»
«Звездные войны: Последние джедаи»
Лучшая песня
Mighty river — «Ферма „Мадбаунд“»
Mystery of love — «Зови меня своим именем»
Remember me — «Тайга Коко»
Stand up for something — «Маршалл»
This is me — «Величайший шоумен»
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