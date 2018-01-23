В cети появилась первая сцена из «Черной пантеры» студии Marvel

 

Исполнитель главной роли в картине «Черная пантера» по комиксам Marvel Чедвик Боузман пришел 22 января на шоу Эллен Дедженерес и представил в эфире первый отрывок из фильма. В ролике герой Боузмана — молодой принц вымышленной страны Ваканды — перепрыгивает с одной машины на другую в пуленепробиваемом костюме. 

Мировая премьера «Черной пантеры» пройдет 15 февраля, в российский прокат фильм выйдет 26 февраля. 

 


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