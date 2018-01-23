В cети появилась первая сцена из «Черной пантеры» студии Marvel

Исполнитель главной роли в картине «Черная пантера» по комиксам Marvel Чедвик Боузман пришел 22 января на шоу Эллен Дедженерес и представил в эфире первый отрывок из фильма. В ролике герой Боузмана — молодой принц вымышленной страны Ваканды — перепрыгивает с одной машины на другую в пуленепробиваемом костюме.

Мировая премьера «Черной пантеры» пройдет 15 февраля, в российский прокат фильм выйдет 26 февраля.