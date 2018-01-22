«Чудо-женщина-2» станет первым фильмом, который снимут по инструкции против харассмента

Вторая часть «Чудо-женщины» станет первым в истории фильмом, который снимут по рекомендации против сексуальных домогательств. Рекомендации разработала Гильдия кинопродюсеров США. Об этом сообщает The Verge.

Так, в список рекомендаций к поведению на рабочем месте во время съемок входят 20 пунктов, в которых объясняется, что делать, если кто-то заявил о харассменте. Члены Гильдии рекомендуют придерживаться федерального закона о дискриминации на рабочем месте, а до начала кинопроизводства проводить с членами съемочной группы тренинги о недопустимости домогательств.

Скандальное расследование о харассменте (главной фигурой которого стал продюсер Харви Вайнштейн) было опубликовано в октябре 2017 года. После этого в Голливуде посыпались обвинения в сексуальных домогательствах в сторону многих актеров, режиссеров и продюсеров, в числе которых был и продюсер «Чудо-женщины» Бретт Ратнер. Вскоре его уволили. Премьера «Чудо-женщины-2» состоится 13 декабря 2019 года. Режиссером новой части вновь станет Патти Дженкинс.

В свою очередь 100 француженок во главе с актрисой Катрин Денев выступили в открытом письме с обращением против демонизации мужчин.

Историк моды Мэган Виртанен написала для нас колонку и рассказала, как одежда провоцирует сексуальные домогательства.