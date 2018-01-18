Минкульт назвал незаконной продажу билетов на «Приключения Паддингтона–2»

Кинотеатры, заранее продавашие билеты на фильм «Приключения Паддингтона–2», «грубо нарушили действующее законодательство». Об этом заявил 18 января замминистра культуры Сергей Обрывалин.

Слова чиновника опубликованы на сайте Минкульта. Обрывалин подчёркивает, что продажи начались до выдачи прокатного удостоверения. Ведомство «выражает искреннее сожаление в связи с тем, что зрители, купившие билеты, пострадали от неправомерных и халатных действий, связанных с их предварительной продажей», отмечает замглавы Минкульта.

Отреагировал на инцидент и министр культуры Владимир Мединский. Как передают его слова «Ведомости», «у нас кого ни тронь, все начинают орать о цензуре».

Напомним, фильм «Приключения Паддингтона–2» оказался в центре скандала 17 января. Министерство культуры за день до премьеры перенесло её на две недели. По сведениям «Коммерсанта», это было сделано, чтобы поддержать в прокате отечественные блокбастеры, в частности, «Движение вверх». В ответ Ассоциация кинопрокатчиков России опубликовала письмо, где обвинило Минкультуры во вмешательстве в деятельность кинотеатров.

По материалам «Фонтанки»