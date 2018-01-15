Вышел трейлер второго сезона «Рассказа служанки»

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки», в котором помимо новой героини Джанин (Мадлен Брюэр), можно увидеть те самые «колонии», упоминавшиеся ранее.

Первый сезон сериала закончился тем, что главная героиня Фредова узнала о беременности. Во второй части сюжет будет строиться вокруг этой темы. Всего в новом сезоне будет 13 серий.

«Рассказ служанки» — американский сериал, основанный на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд. В 2017 году по итогам «Эмми» шоу признали лучшей ТВ-драмой, а исполнительница главной роли, Элизабет Мосс получила «Золотой глобус» как лучшая актриса.

Премьера второго сезона ожидается 25 апреля.