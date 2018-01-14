«Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Картины «Движение вверх» и «Последний богатырь» заняли соответственно девятое и одиннадцатое место в списке самых кассовых фильмов кинопроката в России и стран СНГ. Аналитики отмечают, что спортивная драма может побить сегодня рекорд голливудского боевика «Форсаж-7» (1739,7 млн рублей).

«Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева рассказывает о матче финала баскетбольного турнира XX Олимпийских игр, которые происходили в Мюнхене. За победу тогда боролись сборные команды СССР и США. В той игре победу одержали советские спортсмены, а американцы потерпели поражение впервые за 36 лет.

«Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные "три секунды" — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 г. Впервые за 36 лет была повержена "непобедимая" команда США», – отмечают создатели фильма.

Главные роли в картине исполнили Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Жильвинас Тратас, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, а в роли тренера сборной США Хэнка Айбы выступил номинант на «Оскар» Джон Сэвидж. В российский прокат картина вышла 28 декабря.