«Нелюбовь» или «Аритмия»: 9 лучших русских фильмов года
За новогодние каникулы можно успеть многое. Например, определить для себя, какой русский фильм был лучшим в 2017-м: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева или «Аритмия» Бориса Хлебникова. На какие картины, вышедшие в прокат в этом году, не жаль потратить время, читайте в нашем топе.
«Нелюбовь»
Для кого фильм: для отборщиков фестивалей и поклонников Зявгинцева
Трейлер здесь
Отборщики Каннского кинофестиваля взяли картину Андрея Звягинцева об одной несчастливой по-своему семье в основной конкурс после просмотра незаконченной черновой версии и не прогадали: ей достался Приз жюри киносмотра. Счастливая премиальная судьба фильма продолжается – как лучший иностранный он претендует и на «Оскар», и на «Золотой глобус». В этой холодной и эстетически почти безупречной ленте «нелюбовь», конечно, апофатическая: через отрицание доказывающая существования другой — той, что милосердствует и долготерпит. Борис и Женя – супружеская пара в процессе развода. Они заняты продажей совместно нажитой квартиры, а не заботой о будущем их 12-летнего сына Алеши. Никому ненужного ребенка решают сдать в интернат, но мальчик исчезает.
«Аритмия»
Для кого фильм: для тех, кто все еще верит в человека
Трейлер здесь
Гуманист Борис Хлебников, досконально изучив на практике работу врачей скорой, снял по-хорошему народное кино (гран-при «Кинотавра» совпал с его же призом зрительских симпатий) о любви и нежности со своим бессменным актером-талисманом Александром Яценко и хайповой Ириной Горбачевой. Семейная пара на грани развода (совсем как у Звягинцева, но без детей) пытается спасать жизни людей и собственный брак. У картины есть один минус – после ее просмотра вы еще долго будете напевать «Ялта, парус» Валентина Стрыкало.
«Теснота»
Для кого фильм: для тех, кто думает, что киностолицы – только Москва и Петебург
Трейлер здесь
Картина 26-летнего ученика Александра Сокурова Кантемира Балагова выиграла приз международного жюри «ФИПРЕССИ» в каннском «Особом взгляд», стала победителем фестиваля «Зеркало» и лучшим дебютом на «Кинотавре». В конце 1990-х в Нальчике, где семейные узы и родоплеменные отношения заменили российские законы, а неподалеку в Чечне продолжается война, у девушки Иланы (и всей еврейской общины) похищают брата и его невесту. Убитые горем родители для спасения одного ребенка, кажется, готовы пожертвовать другим.
«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
Для кого фильм: для тех, кто скучает по 1990-м и эстетике Тарантино
Трейлер здесь
Дебютант Александр Хант снял обаятельный и сентиментальный оммаж 1990-м с прилипчивой музыкой рэпера Хаски и синти-поп бэнда «Не твое дело». На выборгском кинофестивале «Окно в Европу» жюри признало его лучшим, а также оценило игру исполнителя главной роли Евгения Ткачука (Витька Чеснок).
«Заложники»
Для кого фильм: для тех, кто давно думал, почему эту кинематографичную историю не экранизируют
Трейлер здесь
В создании основанного на реальных событиях триллера режиссеру Резо Гигинеишвили помогали родственники террористов из числа грузинской золотой молодежи, попытавшихся в 1983 году угнать самолет для побега из СССР. Но Гигинеишвили, сохраняя нейтралитет, предлагает зрителю самому решить, кто здесь заложник системы, а кто — своих страстей.
«Салют-7»
Для кого фильм: для тех, кто помнит космическое величие СССР и продолжает верить в Роскосмос, даже если что-то идет не так
Трейлер здесь
Ностальгическую космическую драму с Владимиром Вдовиченко и Павлом Деревенко на основе реальной истории о стыковке советской спасательной экспедиции с беспилотным кораблем должны были выпустить ко Дню космонавтики, но решили переформатировать в IMAX 3D и разнести дату релиза с «Временем первых». Вышло очень атмосферно и аутентично.
«Рай»
Для кого фильм: для тех, кто любит прием «признания на камеру»
Выигравший «Серебряный лев» за лучшую режиссуру на Венецианском фестивале фильм Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли о том, что рай, равно как и ад, это другие. Русская аристократка Ольга арестована нацистами за помощь еврейским детям. Ее отправляют в концентрационный лагерь, где она встречает Хельмута, высокопоставленного немецкого офицера СС, который когда-то был безнадежно влюблен в нее. Между ними завязываются странные и болезненные отношения. Хельмут решает бежать с Ольгой, хотя она уже перестала надеяться на спасение.
«Родные»
Для кого фильм: для тех, кто пытается для себя отрефлексировать последствия Майадана
Очень личная картина одного их самых известных отечественных режиссеров-документалистов Виталия Манского – гражданина России, родившегося в Советском Союзе во Львове. Путешествуя по всей Украине, он выясняет, как сегодня живет его многочисленная родня, а также вся страна после Майдана.
«Кроткая»
Для кого фильм: для тех, кто не верит, что Лозница может снять комедию
Вдохновленный одноименной повестью Достоевского фильм Сергея Лозницы сам режиссер считает дилогией его предыдущей драмы «Счастье мое». По сюжету картины молодая женщина по пути на свидание к арестованному мужу героев своего времени: полицейских и правозащитников, проституток и бродяг.
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