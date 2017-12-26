«Нелюбовь» или «Аритмия»: 9 лучших русских фильмов года

«Аритмия»

Для кого фильм: для тех, кто все еще верит в человека

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Гуманист Борис Хлебников, досконально изучив на практике работу врачей скорой, снял по-хорошему народное кино (гран-при «Кинотавра» совпал с его же призом зрительских симпатий) о любви и нежности со своим бессменным актером-талисманом Александром Яценко и хайповой Ириной Горбачевой. Семейная пара на грани развода (совсем как у Звягинцева, но без детей) пытается спасать жизни людей и собственный брак. У картины есть один минус – после ее просмотра вы еще долго будете напевать «Ялта, парус» Валентина Стрыкало.