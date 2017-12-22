Премьера 18+: Фильм «Анатомия драмы» от киножурнала «Петротрэшъ»
«Собака.ru» презентует короткометражку от ироничного петербургского киножурнала «Петротрэшъ». В «Анатомии драмы» типируются посетители одного дорогого ресторана и препаруются чеховские мотивы: любовь русского человека к страданиям.
По сюжету короткометражного фильма в кафе, где работают официантами персонажи Игоря Грабузова и Эмилии Спивак, приходят типичные «успешные» — Антон Васильев и Леха Никонов, «замужние» — Юлия Топольницкая и Катерина Максудова, актриса русской драмы Машенька — Наталья Бурмистрова, ее психотерапевт — Ян Цапник и муж Стас — Александр Баргман. Режиссером и автором сценария стал основатель киножурнала Владимир Царенко. Новый ролик снимался в ресторане «Место» Екатерины Бокучавы.
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Владимир Царенко:
Полное название нашего киножурнала — «Петротрэшъ. Большие надежды». Наверное, подсознательно я имел в виду Надежду Кадышеву, которая исполнила песню Виктора Цоя «Перемен!», став матерью трэша и символом времени. Так что жги, Надежда. Мы с тобой.
Что касается содержания — это отдельные киноновеллы, не обремененные морализаторством, гуманизмом и прочей тоской. У нас все в открытую. Радостно и жестко.
В идеале мы хотим сделать полноценную творческую киноплощадку, где смогут куражиться разные режиссеры, операторы, актеры и сценаристы. Разножанровость привнесет объем, и это хорошо.
В фильме «Анатомия драмы» актриса разносит своего личного психотерапевта за то, что он лишил ее депрессии, страхов и неврозов. Теперь она не может полноценно репетировать, и ее это дико бесит. Русское страдание как смысл жизни».
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