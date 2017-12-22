Премьера 18+: Фильм «Анатомия драмы» от киножурнала «Петротрэшъ»

Владимир Царенко:

Полное название нашего киножурнала — «Петротрэшъ. Большие надежды». Наверное, подсознательно я имел в виду Надежду Кадышеву, которая исполнила песню Виктора Цоя «Перемен!», став матерью трэша и символом времени. Так что жги, Надежда. Мы с тобой.

Что касается содержания — это отдельные киноновеллы, не обремененные морализаторством, гуманизмом и прочей тоской. У нас все в открытую. Радостно и жестко.

В идеале мы хотим сделать полноценную творческую киноплощадку, где смогут куражиться разные режиссеры, операторы, актеры и сценаристы. Разножанровость привнесет объем, и это хорошо.

В фильме «Анатомия драмы» актриса разносит своего личного психотерапевта за то, что он лишил ее депрессии, страхов и неврозов. Теперь она не может полноценно репетировать, и ее это дико бесит. Русское страдание как смысл жизни».