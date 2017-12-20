Вышел трейлер фильма «На районе» с Данилой Козловским

В сети появился официальный трейлер фильма «На районе», в котором сыграли Данила Козловский и его девушка Ольга Зуева. Она также выступила сценаристом и режиссером картины. Козловский написал в своем Instagram, что легло в основу сюжета (орфография и пунктуация автора сохранены).

«Как непросто иногда бывает сделать правильный выбор. Сказать НЕТ тому, чему так хочется сказать ДА!!! Как сложно найти своё «Я» в мире, где больше всего ценят деньги. Как редко встречается чистая любовь, среди всей этой похоти... Эти и другие вопросы задаёт себе фильм НА РАЙОНЕ, он же на них отвечает. Для меня и моей компании DK Entertainment это очень особенный фильм. Пацанский по духу, он наполнен неподдельной женской чувственностью. Я с нетерпением жду дня, когда его покажут в кинотеатрах нашей страны. А сегодня, смотрите тизер-трейлер», - говорится в его посте.

По сюжету, главные герои по имени Вова и Киса (их играют Илья Маланин и Данила Козловский соответственно) работают на криминального авторитета, выполняя его незаконные поручения. Однако после того, как Киса решает не выполнять очередной заказ своего начальника и начинает задумываться о своем будущем, отношения друзей портятся и жизнь героя Козловского оказывается под угрозой.

Премьера картины намечена на 27 сентября.