«Довлатов» Алексея Германа-младшего поборется за главный приз Берлинского кинофестиваля

Стали известны первые десять фильмов основного конкурса 68-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдет 15-25 февраля 2018 года. Среди них – картина «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего. Фильм попал в программу киносмотра вместе с работами Гаса Ван Сента, Бенуа Жако, Томаса Стубера, Филипа Грёнинга, Изабель Койшет и других режиссеров.

В фильме, повествующем о нескольких днях из жизни культового писателя-эмигранта в Ленинграде начала 1970-х, снялись сербский актер Милан Марич (в роли пистаеля), Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Николай Мартон, а также непрофессиональные артисты из круга художественной богемы (например, в одном из эпизодов можно увидеть петербургскую галеристку Лизу Савину).

В «Довлатове» максимально точно передана атмосфера городского быта советских 1960–70-х годов, а сам Ленинград стал одним из ключевых персонажей. Все содержание кадра: реквизит, обстановка, костюмы, свет, — подлинные вещи родом из 70-х, а в павильоне студии «Ленфильм» авторы картины реконструировали кафе «Сайгон», интерьеры журнальных редакций и другие объекты.

Ранее Алексей Герман-младший рассказал в эксклюзивном интервью «Собака.ru» о том, как ему удалось воссоздать атмосферу Ленинграда 1970-х, работая над фильмом и почему он решил снимать не точный биографический байопик, а вольную фантазию – «хорошее кино про хорошего человека». .