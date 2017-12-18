Видео: все фильмы 2017 года в одном мэшапе

Режиссер монтажа Никита Малько опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором собрал 220 фильмов, вышедших в 2017 году. Как рассказал сам Малько, над роликом он работал месяц. Восьмиминутное видео сделано из кадров таких картин, как «Логан», «Звездные войны: Последний джедай», «Бегущий по лезвию 2049», «Горе-творец», «Стражи галактики. Часть 2», «Кредо убийцы» и многих других. Всего в ролике присутствует около 500 монтажных склеек.

Полный список используемых лент и музыки доступен в блоге автора.