Видео: Переписка Люка Скайуокера, принцессы Леи и Дарта Вейдера

14 декабря в прокат вышла новая часть кинофраншизы «Звёздные Войны» – «Последние джедаи». По традиции студии Lucasfilm, оберегающей зрителей от спойлеров, о картине известно немногое. В восьмой части космической саги (и второй в перезапущенной трилогии) события будут разворачиваться после гибели Хана Соло. Рей (Дэйзи Ридли) обнаруживает в себе пробуждение Силы, а Кайло Рен (Адам Драйвер) перешел на Темную сторону. Картина стала последним фильмом актрисы Кэрри Фишер – исполнительница роли Леи ушла из жизни год назад.

Предлагаем вам немного помечтать и представить, что Дарт Вейдер, принцесса Лея и Люк Скайуокер - обычные пользователи мобильных телефонов и переписываются друг с другом по смс.