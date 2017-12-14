Forbes составил рейтинг самых переоцененных голливудских звезд

Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг актеров Голливуда, чьи гонорары превосходят сборы фильмов, в которых они снимались.

В 2017 году рейтинг возглавил Марк Уолберг, на каждый $1 гонорара актер смог принести создателям кинокартин $4,4. Вторым в списке значится Кристиан Бэйл с $6,7 на каждый $1 гонорара. «Благодаря крупным авансам Марк Уолберг заработал за год $68 млн — больше, чем собрал в мировом прокате его фильм „День патриота“, посвященный теракту на Бостонском марафоне. Также большим разочарованием для инвесторов стала драма „Глубоководный горизонт“ с участием Уолберга — фильм с трудом отбил бюджет $110 млн», — сообщило издание.

Третье место занял Ченнинг Татум. На каждый выплаченный ему $1 приходится $7,6 сборов. Также в список переоцененных актеров попали Дензел Вашингтон и обладатель «Оскара» Брэд Питт.

Составители рейтинга учитывали гонорары и сборы трех выпущенных до 1 июня 2017 года фильмов, в которых снимались актеры. При этом их работы в анимации, а также в малотиражных лентах не учитывались. В 2016 году рейтинг переоцененных актеров Forbes возглавил Джонни Депп.

По материалам «ДП»