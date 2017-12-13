Вышел первый полноценный трейлер «Аннигиляции» с Натали Портман

В сети появился первый полноценный трейлер картины «Аннигиляция» режиссера Алекса Гарленда, известного по картине «Из машины».

По сюжету на Земле внезапно появляется некая Зона Икс — смертельно опасная территория, кишащая аномальными явлениями. Тайная правительственная организация отправляет в Зону одну исследовательскую экспедицию за другой, но чаще всего те не возвращаются — или возвращаются, но неуловимо и страшно изменившись. Наконец, туда направляют двенадцатую по счету группу, состоящую из четырех женщин — психолога, биолога, топографа и антрополога, чтобы разгадать тайну.