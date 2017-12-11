«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Золотой глобус»
Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева номинирован на кинопремию «Золотой глобус» за лучшую картину на иностранном языке.
Ранее российский оскаровский комитет выдвинул картину на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». В ноябре драма получила две премии Европейской киноакадемии и гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля.
Мировая премьера картины состоялась в Каннах, где она удостоилась Приза жюри.
«Нелюбовь» рассказывает о пропаже мальчика в семье, которая переживает развод. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.
Лауреат «Золотого глобуса» и номинант премии «Оскар», режиссер Андрей Звягинцев приезжал в начале ноября в Петербург, чтобы встретиться с поклонниками и ответить на вопросы об аресте Кирилла Серебренникова, ненависти к персонажам своих фильмов и сомнениях в своих силах. Мы записали главные мысли современного классика российского кино.
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