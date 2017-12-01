Вышел трейлер нового эпизода сериала «Черное зеркало». Серия «Hang the DJ» посвящена теме свиданий. Ее режиссером эвыступил Тим Ван Паттен («Клан Сопрано», «Прослушка», «Игра престолов»). В эпизоде снялись Джорджина Кэмпбелл, Джо Коул, Джордж Благден и другие.

Всего в новом сезоне зрителей шоу ждут шесть эпизодов: «Crocodile», «Arkangel», «Hang the DJ», «USS Callister», «Metalhead» и «Black Museum».