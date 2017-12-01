Вышел трейлер нового эпизода сериала «Черное зеркало»
Вышел трейлер нового эпизода сериала «Черное зеркало». Серия «Hang the DJ» посвящена теме свиданий. Ее режиссером эвыступил Тим Ван Паттен («Клан Сопрано», «Прослушка», «Игра престолов»). В эпизоде снялись Джорджина Кэмпбелл, Джо Коул, Джордж Благден и другие.
Всего в новом сезоне зрителей шоу ждут шесть эпизодов: «Crocodile», «Arkangel», «Hang the DJ», «USS Callister», «Metalhead» и «Black Museum».
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