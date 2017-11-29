Александр Паль и Равшана Куркова станут ведущими программы на Первом

Актриса Равшана Куркова написала в своем Instagram о том, что она вместе с актером Александром Палем станет ведущей новой программы «Время кино» на Первом канале. В передаче они будут обсуждать старые фильмы и рассказывать интересные факты о киноиндустрии.

Программа выйдет в эфир Первого 9 декабря в 15:15

Ранее Александр Паль ограбил банк и спустил все деньги на дорогие рестораны и красивых девушек в новом клипе группировки «Ленинград» «Вояж». Режиссером видео стал Илья Найшуллер. 


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