Александр Паль и Равшана Куркова станут ведущими программы на Первом
Актриса Равшана Куркова написала в своем Instagram о том, что она вместе с актером Александром Палем станет ведущей новой программы «Время кино» на Первом канале. В передаче они будут обсуждать старые фильмы и рассказывать интересные факты о киноиндустрии.
Программа выйдет в эфир Первого 9 декабря в 15:15
Ранее Александр Паль ограбил банк и спустил все деньги на дорогие рестораны и красивых девушек в новом клипе группировки «Ленинград» «Вояж». Режиссером видео стал Илья Найшуллер.
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