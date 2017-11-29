Все киногерои Вселенной Marvel в новом трейлере «Мстителей: Война бесконечности»

Эта часть «Мстителей» соберет практически всех: в битве будут участвовать Доктор Стрендж (Бенедикт Камбербэтч), Железный человек (Роберт Дауни-младший), Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон), Капитан Америка (Крис Эванс), Зимний солдат (Себастьян Стен), Вижн (Пол Беттани), Алая Ведьма (Элизабет Олсен), Человек-муравей, а также герои «Стражей Галактики», «Тора» и других фильмов киновселенной комиксов Marvel.

Режиссером новой части станут братья Руссо («Первый мститель»).