«Последний богатырь» стал самым кассовым фильмом в истории России и СНГ

Сказочная комедия «Последний богатырь» после прошедшего уик-энда стала самым кассовым российским фильмом в истории проката России и СНГ, сообщает «Бюллетень Кинопрокатчика». За пять недель проката картина Дмитрия Дьяченко собрала 1,68 млрд рублей, обойдя фильм Федора Бондарчука «Сталинград», удерживавший лидерство на протяжении 4 лет (1,670 млрд рублей).

Премьера фильма «Последний богатырь» состоялась 26 октября. По данным «Кинопоиска», за первый уик-энд в России картина собрала 11,6 млн рублей, за 32 дня картину посмотрели 7,52 млн человек. Причем по количеству зрителей «Последний богатырь» обошел «Сталинград», который посмотрели 6,19 млн человек, еще 9 ноября.

Для сравнения, комедию «Ирония судьбы: Продолжение» посмотрели за первый уик-энд 8,88 млн человек, что стало абсолютным рекордом. С учетом зарубежных фильмов, которые показывают в России, «Последний богатырь» находится на 12-м месте по сборам. Там первое место у «Аватара» Джеймса Кэмерона (2009), который собрал 3,6 млрд рублей.

По материалам «ДП»