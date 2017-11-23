Вышел тизер «Мира Юрского периода: Падшее царство»

Сценарист Колин Треворроу опубликовал в своем Twitter первый тизер продолжения «Мира Юрского периода». В коротком отрывке персонаж Криса Пратта, бывший морской пехотинец Оуэн Грейди, гладит велоцираптора.

В сиквеле также снялись Джефф Голдблюм, Брайс Даллас Ховард, Джеральдин Чаплин и Джеймс Кромуэлл. Режиссер — Хуан Антонио Байона («Голос монстра», сериал «Страшные сказки»).

 

 

«Мир Юрского периода: Падшее царство» — пятый фильм в франшизе «Парк Юрского периода». Ранее создатели картины показали постер «Падшего царства».

В российский прокат фильм выйдет 7 июня 2018 года.

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