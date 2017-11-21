Новая муза Дэвида Линча Криста Белл: «В Петербурге определенно есть что-то от "Твин Пикса"»

Вы познакомились с Дэвидом Линчем еще в 1998 году, но третий сезон «Твин Пикса» — ваша первая большая роль у него. Планируете и дальше сниматься в кино или все же музыка для вас важнее?

Да, мы с Дэвидом знаем друг друга уже очень давно. Думаю, он изначально знал, что я буду играть Тэмми Престон (героиня Кристы Белл в сериале, — Прим. ред.). Когда Дэвид еще только планировал снимать третий сезон шоу, у него в голове уже была готовая концепция моего персонажа, и что-то мне подсказывает, что личность Тэмми Престон в комбинации с характером Кристы Белл стали отличной формулой для того, чтобы вернуть Твин Пикс на экраны спустя 25 лет. Безусловно, я была счастлива участвовать в этом проекте.

Когда мне было 18-19 лет я думала о том, чтобы стать актрисой, но потом присоединилась к музыкальной группе в Остине (Белл начала свою профессиональную музыкальную карьеру в Техасе как вокалистка свинг-джаз-группы «8½ Souvenirs», — Прим. ред.) и уже не оглядывалась назад — музыка полностью захватила меня. Конечно, после завершения съемок я начала думать о том, чтобы продолжить играть в кино, но на данном этапе все-таки стараюсь снова фокусироваться на музыке.

Как Линч помогал вам на съемочной площадке?

На самом деле одно его присутствие помогало мне — оно напоминало о том, что я нахожусь в этом проекте просто потому, что Дэвид захотел, чтобы я там была. Если он верит в тебя и твои способности, то это уже половина успеха. Дэвид как режиссер делал расстановки актеров в кадре особым способом, он точно знал, где должен стоять каждый участник процесса, когда начинать, а когда заканчивать говорить — все это больше похоже на математические вычисления, нежели на чистое творчество. В целом, он очень мягко, но в то же время настойчиво заставлял делать актеров то, что ему было нужно.

Как вам работалось с такими маститыми актерами, как Кайл МакЛоклен и Мигель Феррер?

Все было настолько гармонично, насколько это вообще возможно на съемках таких проектов. Актеры просто знали, что нужно делать, и это во многом и заслуга Линча — несмотря на то, что он был капитаном нашего «корабля», он не руководил процессом чрезмерно. Дэвид соблюдал гармонию во всем, и мы это отлично прочувствовали. Оказалось, что нам не нужно что-то слишком придумывать, чтобы сделать хороший проект — при наличии такой команды это может получиться плавно и легко.

Многие зрители «Твин Пикс» до сих пор ищут ответы на загадки сериала. Что вы можете посоветовать тем, кто пытается найти смысл во вселенной Дэвида Линча?

Мне кажется, сам по себе факт того, что спустя такое количество времени (с момента выхода последнего сезона прошло 25 лет, — Прим. ред.) вышел третий сезон — уже чудо. Я считаю, что не стоит пытаться расшифровать код сериала, лучше воспринимать его как длинный фильм, разделенный на 17 частей, без ожидания чего-то рационального, и просто наблюдать за героями.

Вас теперь называют «новой музой Дэвида Линча». Как вы относитесь к такому титулу?

Дэвиду Линчу муза не нужна — он сам по себе чрезвычайно творческий человек и сам может вдохновить кого угодно. «Муза» — это очень романтический титул. На самом деле мы с ним больше хорошие друзья и компаньоны. Я также могу назвать его своим наставником. У Дэвида очень много муз, он любит так много людей и они любят его. Мы с ним работали над моими альбомами, делали вместе «Твин Пикс», и конечно муза — довольно милое прозвище, но в действительности это не совсем так.