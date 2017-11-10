Съемки второго сезона сериала «Большая маленькая ложь» начнутся весной 2018 года
Съемки второго сезона сериала HBO «Большая маленькая ложь» начнутся весной 2018 года. Об этом сообщает TV Line.
«Мы чувствуем, что у нас еще есть что рассказать», — отметил сценарист сериала Дэвид Э.Келли.
Также известно, что режиссер Жан-Марк Валле, который изначально был против продолжения шоу, не будет принимать участие в работе над вторым сезоном.
Сериал «Большая маленькая ложь» в сентябре этого года выиграл восемь премий «Эмми». Главные роли в нем исполнили Риз Уизерспун, Николь Кидман и Шейлин Вудли.
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