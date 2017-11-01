Неухоженное время: как создавал «Хармса» и «Собачье сердце» Владимир Светозаров

Владимир Светозаров родился в семье (без всяких скидок) великого советского постановщика, автора фильмов «Дело Румянцева», «Дама с собачкой» и «Плохой хороший человек» Иосифа Хейфица и практически вырос на «Ленфильме». Он видел, как на картины отца стояли тысячи зрителей, но становиться человеком из кино не собирался. Ведь у него же была своя страсть — футбол. Увы, со спортом пришлось попрощаться в двенадцать лет после падения с дерева. Но тут включилась страсть другая — кружок Дворца пионеров, а с ним пленэры в Летнем саду и экскурсии в Эрмитаж. На них маленький живописец, конечно, понял, что он не Рафаэль и не Дега — но разве были похожи на Дега те художники кино, которые так часто приходили в родительский дом? После школы он попал на «Ленфильм» бутафором, после армии вернулся туда же декоратором: прошел тяжелый путь — не из тех, что обычно уготован для золотых мальчиков из хороших семей. В 1974-м Светозаров, которому на тот момент двадцать шесть лет, дебютировал как художник-постановщик на фильме «Не болит голова у дятла» Динары Асановой (для нее картина тоже была первой полнометражной).