Алексей Учитель выразил сожаление, что главные актеры «Матильды» побоялись приехать в Петербург

Алексей Учитель присутствовал сегодня на премьере своего фильма «Матильда» в Мариинском театре в Петербурге. Однако исполнители главных ролей в фильме, иностранные актеры, побоялись и не стали приезжать в Россию, сказал режиссер.

Вечером 23 октября режиссер Алексей Учитель открыл премьерный показ своего фильма «Матильда» в Мариинском театре в Петербурге. Тем, кто пришел, он выразил благодарность и оценил их мужество. «Главная печаль: многие иностранные актеры отказались приехать в страну. Ларс Айдингер (немецкий актер театра и кино, исполнитель роли Николая II — прим. ред.) испугался, сколько мы не уговаривали», — сказал Учитель (цитата по «Фонтанке»).

Помимо некоторых актеров, работавших над фильмом, и съемочной группы, на премьеру фильма приехали Алексей Кудрин, Олег Тиньков, Андрей Ургант, Константин Бронзит и другие известные люди Петербурга и Москвы.

Ранее около здания театра рядом с памятником композитору Римскому-Корсакову собралось несколько человек, которые устроили молитвенное стояние с иконами и изображениями императора Николая II. К зданию Мариинского театра также подъехали бойцы ОМОН. Помимо противников фильма, перед премьерой у Мариинки быстро выступили и защитники киноленты.

По материалам «ДП»