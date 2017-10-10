Вышел новый трейлер восьмого эпизода «Звездных войн»

Вышел новый трейлер восьмого эпизода киносаги «Звездные войны: Последние джедаи». В новой части франшизы героиню Дейзи Ридли по имени Рей тренирует Люк Скайуокер (Марк Хэмилл).

«Всего лишь раз я видел такую силу. Тогда она не испугала меня. Но сейчас…» — говорит Люк. В картине также появится героиня умершей в декабре 2016 года актрисы Кэрри Фишер — Лея Органа.

Режиссером восьмого эпизода «Звездных войн» стал Райан Джонсон. В России «Последние джедаи» выйдут в прокат 14 декабря 2017 года.