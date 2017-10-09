«Секретные материалы» выходили с 1993 года по 2002 год. Сериал рассказывал об агентах ФБР Фоксе Малдере и Дане Скалли, которые расследовали паранормальные явления. В 2016 году телеканал FOX перезапустил сериал с оригинальным актерским составом. Новые сезоны связаны с предыдущими.