Малдер и Скалли снова с нами — вышел трейлер нового сезона «Секретных материалов»

Телеканал Fox опубликовал трейлер нового одиннадцатого сезона «Секретных материалов», который должен выйти в начале 2018 года. 

Сюжет новых серий строится вокруг Уильяма - сына агентов ФБР Малдера и Скалли. Главных героев играют Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. 

 

«Секретные материалы» выходили с 1993 года по 2002 год. Сериал рассказывал об агентах ФБР Фоксе Малдере и Дане Скалли, которые расследовали паранормальные явления. В 2016 году телеканал FOX перезапустил сериал с оригинальным актерским составом. Новые сезоны связаны с предыдущими.


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