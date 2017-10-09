Малдер и Скалли снова с нами — вышел трейлер нового сезона «Секретных материалов»
Телеканал Fox опубликовал трейлер нового одиннадцатого сезона «Секретных материалов», который должен выйти в начале 2018 года.
Сюжет новых серий строится вокруг Уильяма - сына агентов ФБР Малдера и Скалли. Главных героев играют Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.
«Секретные материалы» выходили с 1993 года по 2002 год. Сериал рассказывал об агентах ФБР Фоксе Малдере и Дане Скалли, которые расследовали паранормальные явления. В 2016 году телеканал FOX перезапустил сериал с оригинальным актерским составом. Новые сезоны связаны с предыдущими.
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