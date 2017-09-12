В сети появился трейлер фильма «Короче» с Мэттом Деймоном

В Youtube выложили трейлер комедии Александра Пейна «Короче» («Downsizing») с Мэттом Деймоном и Кристофом Вальцем в главных ролях.

По сюжету фильма, ученые изобрели устройство, которое превращает людей в лилипутов. Таким образом они решили бороться с проблемой перенаселения планеты. Герой Мэтта Деймона решает вступить в экспериментальную программу по уменьшению, но его жена, которую играет комедийная актриса Кристен Уиг, оказывается против.

Примечательно, что кинокритики считают, что фильм может стать одним из претендентов на «Оскар».

Премьера картины в России ожидается 11 января 2018 года.