«Миссис Грей ждет вас»: вышел тизер «Пятидесяти оттенков свободы»

Студия Universal опубликовала первый тизер фильма «Пятьдесят оттенков свободы» — экранизации последней части трилогии «Пятьдесят оттенков» Э. Л. Джеймс. По сюжету главные герои Анастейша Стил (Дакота Джонсон) и Кристиан Грей (Джейми Дорнан) женятся, отправляются в медовый месяц и раскрывают темные тайны своей семейной жизни.

Кроме тизера, в сети появился первый постер, на котором Анастейша предстает в белом свадебном платье, а слоган на фото отсылает зрителя к «Пятидесяти оттенкам серого».

Уже по традиции премьера третьей части состоится накануне Дня святого Валентина, 8 февраля 2018 года.

 

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