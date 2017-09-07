Его Воробейшество из «Игры престолов» сыграет папу римского Франциска

Актер. сыгравший Его Воробейшество Джонатан Прайс в сериале «Игра престолов» ((по сюжету он лидер религиозных фанатиков), сыграет папу римского Франциска в фильме «Папа», который выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Любопытно, что еще полтора-два года назад, фанаты сериала выкладывали в сеть мемы, в которых Джонатана Прайса сравнивали с понтификом.

В картине также появится Энтони Хопкинс, который сыграет предшественника Франциска - папу Бенедикта XVI. Режиссером ленты станет Фернанду Мейрелиш («Город Бога»), а сценаристом — Энтони Маккартен («Вселенная Стивена Хокинга»).

Фильм «Папа» расскажет о выборах и отставке Бенедикта, а также о последующем избрании аргентинского кардинала Хорхе Марио Бергольо, который стал первым в истории Римской католической церкви стал понтификом из Нового Света.