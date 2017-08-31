Почему нужно идти на фильм «Гоголь. Начало»?

Многосерийный фильм, выходящий сначала на большом экране, — это ведь что-то новое для нашей киноиндустрии?

Мы идем на эксперимент, такого еще никто не делал: хотим рассказать все, что задумали, в четырех частях, которые будут появляться в кинотеатрах с шагом в один месяц. История в каждом фильме своя — с индивидуальной драматургией, кульминацией и развязкой, но при этом повествование все же единое, оно движется вперед от одного эпизода к другому.

У вас в фильме два главных героя: Олег Меньшиков играет следователя, а Александр Петров — его помощника, молодого Гоголя. Сюжет основан и на повести «Вий» — в 1967 году одноименная картина стала лидером советского кинопроката. Чем ваш проект отличается от этого заслуженного хита?

«Вия» я уважаю и люблю как первый советский фильм ужасов. Я его смотрел в конце 1990-х уже будучи избалованным самой разнообразной голливудской продукцией ребенком, но он все равно пугал. Искать отличия не имеет смысла, скорее трудно будет найти что-то общее, поскольку мы не ставили перед собой задачу сделать теле- или киноверсию «Вия» и «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Наш проект — фантасмагория на тему внутреннего мира писателя. Мы осознанно не придерживались исторической достоверности ни в костюмах, ни в интерьерах. Так, деревню Диканьку снимали в селе Михайловском, а готическую усадьбу — в петербургском особняке Кельха. Действие разворачивается и в XVII веке в средневековой крепости, и в подводном мире, и в аду — нас кидало из локации в локацию. Не пытались мы и точно соблюсти моду 1829 года: хотелось каждого героя сделать индивидуальным даже в одежде. Если Олег Меньшиков играет следователя Якова Гуро, персонажа-денди, опережающего в чем-то свое время, то он и выглядит соответствующим образом. Если Гоголь в исполнении Александра Петрова — человек в футляре, подчиненный своим комплексам и стра хам, то это отражается и в его костюме. А Евгений Стычкин в роли главы полиции в провинциальной Диканьке вполне естественно одет по моде едва ли не XVIII века.

Еще на этапе разработки проекта мы потирали руки, предвкушая необычный формат: в России не так уж часто берутся за мистику, тем более мистику в готической манере, совсем чуждой родному кинематографу. Помимо этого, замахнувшись на Николая, нашего, Васильевича, мы заранее понимали, что обвинений в посягательстве на великого писателя не избежать: сериал не следует досконально ни текстам классика, ни поворотам его биографии. Мы лишь ухватились за тот факт, что юный Гоголь служил судебным писарем в Третьем отделении, куда его устроила мать. А дальше фантазия унесла нас очень далеко. Но будучи авантюристами по натуре, мы с некоторым удовольствием представляли, как нас будут пинать все кому не лень.