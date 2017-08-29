«Все боялись задеть Тарковского — если не нравится, молчи» Антон Долин и Андрей Плахов о кинокритике

Николай Солодников (модератор дискуссии и идеолог «Открытой библиотеки»: Добрый день, дорогие друзья. Наш проект — «Диалоги», «Открытую Библиотеку» — на протяжении уже нескольких лет старательно пытаются втянуть в политическое пространство. Мы об этом говорили десятки раз. В какой-то момент прекратили, но сейчас я просто вынужден еще раз сказать, что мы — не политический проект. И на всех выступлениях это подчеркиваем. Мы — общественный, культурный, просветительский, как угодно можете его называть, но не политический. К политическому пространству я и мои коллеги относимся в высшей степени презрительно. И точно не ставим его на один уровень с пространством культуры, с пространством образования и с пространством просвещения. Для нас эти проблемы куда важнее, чем политические дискуссии, баталии и пространство политики вообще. Но мы будем продолжать двигаться только по этой дорожке, что бы ни происходило. И я хочу сказать вам огромное спасибо за ту поддержку, которую вы нам оказываете, где бы мы ни оказались.

Мы назвали первый диалог «Искусство кино» и договорились, что было бы справедливо начать этот разговор с воспоминаний о человеке, который принимал участие в «Диалогах» и был для нас очень важен и дорог. Это Даниил Борисович Дондурей, который умер в этом году. Очень важный человек для русской культуры.

Антон, к вам первый вопрос. Кем для современной кинокритики, для современной культуры был Дондурей, на ваш взгляд?

А. Долин: Для кинокритики он был крестным отцом в каком-то смысле. Но надо начать с главного — Дондурей не был кинокритиком и очень не любил, когда его называли кинокритиком. В какой-то момент, конечно, смирился, потому что главный редактор журнала «Искусство кино» (После смерти Даниила Борисовича издание возглавил Антон Долин — Прим.ред.) обязан быть по совместительству кинокритиком.

Он был человеком, который возглавил четверть века тому назад этот журнал, один из старейших в мире, точно — старейший в России журнал о кино. Во многих отношениях уникальный. Это было самое начало постсоветской России, и какие-то направления дальнейшего движения для серьезных советских институций не были ясны, в том числе для «Искусства кино». Журнал был выдающимся, но, конечно, имел свои особенности такого, очень советского, фундаментального, серьезного журнала, часто выражавшего какую-то официальную точку зрения, хоть и не всегда.

И Дондурей каким-то фантастическим образом расширил это поле разговора о кино. Можно сказать — вокруг кино, но это будет не совсем точно. Кино и журнал стали для Дондурея универсальной отмычкой вообще для культуры и общества — он был социологом, для связи культуры и общества. И это продолжалось на протяжении всех лет, что он возглавлял журнал. И продолжается, надеюсь, до нашего дня

Персонально для меня он стал одним из двух-трех людей, которые меня ввели в профессию, потому что я никогда не учился кинокритике, я выпускник филфака. Другой из этих людей сидит здесь, это Андрей Плахов. Но Даниил Борисович просто был тем, кто предложил мне написать в 2000 году первую серьезную статью. Я тогда был корреспондентом на радио «Эхо Москвы» и специализировался по каким-то парламентским новостям. Это вообще никакого отношения не имело к кино и к культуре. Я оказался в Каннах, там познакомился с Даниилом Борисовичем. Он говорит: «Ну, вот, давайте, попробуйте». И я с этого начался, всерьез попробовал себя в этом качестве. Но таких как я было не сосчитать, сколько.

И коль скоро мы присутствуем на мероприятии, которое называется «Диалоги», мне кажется, что слово «диалог» вообще очень важное для русской культуры, в особенности в XX веке. Это слово, которое может определить то, что делал Дондурей. Он был потрясающий собеседник. Я таких собеседников очень мало в жизни встречал. Он умел слушать того, кто с ним говорил, и всегда имел, что ответить. Это был, действительно, равноправный диалог. И ему всё было интересно, у него не существовало каких-то табу. Мы, кинокритики, часто — люди в футлярах. Потому что надо оборонять свое мнение о чем-то. Кто-то придет с противоположным суждением, и что ты будешь с этим делать? Спорить — как-то не солидно, и не понятно, какие аргументы приводить. Мне кажется, что это — шедевр, а ему кажется, что дрянь, и наоборот. А Дондурея это вообще никогда не останавливало. Он, имея противоположную точку зрения, умел создать разговор таким, что энергетическое поле этого диалога захватывало людей вокруг, и всем это было интересно. И вот эта его многовекторность, какая-то полифоничность его мышления, его деятельности была для России — не просто для кинокритики и журнала — совершенно невероятной, беспрецедентной. И я таких людей ни до, ни после в своей профессии не встречал. Мне кажется, их и в мире практически нету.

Ну, а учитывая специфику страны, в которой мы все живем, мне кажется, что здесь дефицит способности к диалогу просто катастрофический. И те люди, которые умеют собой этот дефицит заполнять, восполнять эти пробелы, они на вес даже не золота, а чего-то более драгоценного.

А. Плахов: Мне кажется, что Даниил Дондурей появился в нашей культуре в то самое время, когда была страшная необходимость в таком человеке. Дело в том, что журнал «Искусство кино» в тот момент, в начале 90-х годов, переживал очень тяжелый период. Советское время закончилось, новое время еще было непонятно что. И самое главное, что тот зонтик государственного финансирования, которое у журнала было, начиная с 1931 года, когда он был создан — всё это кончилось и нужно было не просто делать хороший, интересный журнал, насыщать его информацией, интеллектуальным содержанием, но нужно было прежде всего научиться не прекращать его издавать.

Журнал «Искусство кино» — это уникум в нашей культуре, потому что это единственное искусствоведческое издание, которое существует еще с советских времен по сей день и выходит ежемесячно. Возможно, сейчас что-то изменится в режиме журнала и об этом можно будет поговорить отдельно. Но то, что делал Дондурей вот эти 25 лет! Он этот журнал просто пронес на своих плечах, не таких уж могучих. Человек он был не самый здоровый и сильный в физическом смысле. Но вот в этом смысле он был очень силен. Он сумел сохранить всё то хорошее, что в журнале было, привнести что-то новое и доказать, что такой эксперимент возможен.

Вообще, он был романтиком. Романтиком культуры. Несмотря на то, что он был социологом — а социология, вроде бы, наука точная — в нем очень много было этого романтизма и какого-то такого иронически улыбчивого отношения к тому, что происходит. Он говорил всерьез и в то же время не совсем всерьез. Во всем этом мы убедились, когда записывали даже не диалоги, а триалоги про Каннский фестиваль.

Даниил Борисович начал ездить на Каннский фестиваль, когда он еще, действительно, не был кинокритиком и кино знал довольно поверхностно. Он вообще был больше специалистом по изобразительному искусству — пришел из этой области. И тем не менее, он увлекся кинематографом и Каннским фестивалем в частности как институцией. Она его чрезвычайно вдохновляла и заставляла, побуждала к каким-то интересным размышлениям.

Он собирал каждый год нас: меня и кинокритика Льва Карахана, который долгие годы был замом главного редактора «Искусства кино», и мы втроем обсуждали, что происходит на Каннском фестивале. Мы очень спорили, с Караханом мы чуть иногда даже не дрались, потому что у нас были абсолютно противоположные точки зрения на какие-то вещи, происходящие в современном кино и в жизни тоже. Многое нас разделяло. Естественно, это драки были не буквальные. Но самое интересное во всей этой истории был Дондурей, потому что он не просто модерировал эти беседы. Я прекрасно понимал, на чьей он стороне и где его симпатии, но при этом он ухитрялся не то что балансировать, но создавать поле противоречивых смыслов, которое, собственно, и задавало драматургию этих разговоров. Книжка издана совсем недавно, называется «Каннские Диалоги», потому что в издательстве нам сказали, что слова «триалоги» в русском языке нет. И главным участником этих диалогов был, конечно, Даниил Дондурей.

Что могу еще сказать? Я познакомился с ним, когда он еще не был главным редактором. Он был вот таким вот прелестным, романтичным наблюдателем и истолкователем культуры, того, что происходит в ней. И удивительно то, что он таким и остался. Обычно людей даже такая небольшая власть или какое-то ощущение какой-то позиции довольно сильно резко меняют. Вон, Долин уже немножко изменился, важный стал. А Дондурей каким был в самом начале, таким и остался. Уникальный человек и, конечно, очень его не хватает, потому что, повторяю, главное, что он сделал для нашей профессии — он спас этот журнал, он его пронес.