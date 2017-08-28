Видео: «Служебный роман» в седьмом сезоне «Игры престолов» (спойлеры!)

В России 28 августа выходит последний эпизод седьмого сезона «Игры престолов». Седьмая серия продлится дольше всех остальных — целых 77 минут. Для тех, кто очень хочет посмотреть весь сезон, но на это нет времени, мы публикуем видео, которое передает всю суть последней части фэнтезийной саги. Кто еще не смотрел седьмой сезон, и планирует это сделать в ближайшее время, предупреждаем — в видео содержатся спойлеры!

 

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