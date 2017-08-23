Никита Михалков ушел из Фонда кино

Кинорежиссер Никита Михалков уходит из попечительского совета Фонда кино. об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание коллегии министерства культуры РФ.

Причиной ухода, по словам режиссера, является новый состав совета, а именно вошедшая в него пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

Как сообщают «Ведомости», Михалков обвинил Тимакову в «латентной русофобии» и способствовании «разрушительным процессам» «под прикрытием демократии». В пример он привел поддержку Тимаковой «Ельцин-центра»..

«У меня нет оснований сомневаться, что госпожа Тимакова разбирается в кинопроизводстве, и наверняка разбирается. Но у меня есть основания предполагать, что [это] совершенно противоположная мне точка зрения на происходящее, которая несовместима с моим представлением, что такое хорошо, что такое плохо», — заявил режиссер.

Он добавил, что «безответственность» организации, в результате которой в прокат выходят, в частности, «картины, которые просто ничего не значат, или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать», также является причиной его ухода. «Я ухожу, потому что чувствую безответственность свою и, к сожалению, безответственность фонда», — сказал Михалков.