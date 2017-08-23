100 лучших комедий всех времен и народов

BBC со ссылкой на опрос 253 критиков из 52 стран опубликовал рейтинг 100 величайших комедий всех времен и народов. первую строчку занял фильм «В джазе только девушки» (1959) с Мэрилин Монро, Тони Кертисом и Джеком Леммоном. На втором месте – «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1964) Стэнли Кубрика. В рейтинг также попали картины «Утиный суп» (1933), «Житие Брайана по Монти Пайтон» (1979), «Аэроплан» (1980), «Время развлечений» (1967), «Это Spinal Tap» (1984) и «Паровоз Генерал» (1926).