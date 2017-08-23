BBC со ссылкой на опрос 253 критиков из 52 стран опубликовал рейтинг 100 величайших комедий всех времен и народов. первую строчку занял фильм «В джазе только девушки» (1959) с Мэрилин Монро, Тони Кертисом и Джеком Леммоном. На втором месте – «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1964) Стэнли Кубрика. В рейтинг также попали картины «Утиный суп» (1933), «Житие Брайана по Монти Пайтон» (1979), «Аэроплан» (1980), «Время развлечений» (1967), «Это Spinal Tap» (1984) и «Паровоз Генерал» (1926).
100 лучших комедий всех времен и народов
100. Дамский угодник, 1961
99. Придурок, 1979
98. Мальчишник в Вегасе, 2009
97. Музыкальная шкатулка, 1932
96. Рожденная вчера. 1950
95. Охотники за привидениями, 1984
94. Академия Рашмор, 1998
93. Южный парк: Большой, длинный, необрезанный, 1999
92. Ангел-истребитель, 1962
91. В чем дело, док? 1972
90. Новый лист, 1971
89. Маргаритки, 1966
88. Образцовый самец, 2001
87. Джентльмены предпочитают блондинок, 1953
86. Добрые сердца и короны, 1949
85. Амаркорд, 1973
84. В ожидании Гаффмана, 1996
83. Наконец в безопасности! 1923
82. Совершенно секретно! 1984
81. Все без ума от Мэри, 1998
80. Офисное пространство, 1999
79. Ужин с придурком, 1998
78. Принцесса-невеста, 1987
77. Развод по-итальянски, 1961
76. Серенада трех сердец, 1933
75. Приключения в Палм-Бич, 1942
74. Поменяться местами, 1983
73. Чокнутый профессор, 1963
72. Голый пистолет, 1988
71. Семейка Тененбаум, 2001
70. В петле, 2009
69. Любовь и смерть, 1975
68. Ниночка, 1939
67. Сыновья пустыни, 1933
66. Типа крутые легавые, 2007
65. Гольф-клуб, 1980
64. Сводные братья, 2008
63. Мышьяк и старые кружева. 1944
62. Реальные упыри, 2014
61. Отряд «Америка»: Всемирная полиция, 2004
60. Зомби по имени Шон, 2004
59. Тони Эрдманн, 2016
58. Зелиг, 1983
57. Дрянные девчонки, 2004
56. Теленовости, 1987
55. Победители шоу, 2000
54. Гарольд и Мод. 1971
53. Братья Блюз,1980
52. Мой слуга Годфри, 1936
51. Семь шансов, 1925
50. Женщины на грани нервного срыва, 1988
49. Скромное обаяние буржуазии, 1972
48. Неприятности в раю, 1932
47. Зверинец, 1978
46. Криминальное чтиво, 1994
45. Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны, 1958
44. Девичник в Вегасе, 2011
43. Чертова служба в госпитале Мэш, 1972
42. Ужасная правда, 1937
41. Борат, 2006
40. Продюсеры, 1967
39. Вечер в опере, 1935
38. Филадельфийская история, 1940
37. Странствия Салливана, 1941
36. Рыбка по имени Ванда, 1988
35. Поющие под дождем, 1952
34. Бестолковые, 1995
33. Телеведущий: легенда о Роне Бургунди, 2004
32. Воспитание Аризоны, 1987
31. Тутси, 1982
30. Каникулы господина Юло, 1953
29. Когда Гарри встретил Салли, 1989
28. Это случилось ночью, 1934
27. Квартира, 1960
26. Мой дядюшка, 1958
25. Золотая лихорадка, 1925
24. Уитнэйл и я, 1987
23. Вечеринка, 1968
22. Молодой Франкенштейн, 1974
21. Огни большого города, 1931
20. Сверкающие седла, 1974
19. Леди Ева, 1941
18. Шерлок младший, 1924
17. Воспитание крошки, 1938
16. Великий диктатор, 1940
15. Монти Пайтон и священный Грааль, 1975
14. Его девушка Пятница,1940
13. Быть или не быть, 1942
12. Новые времена, 1936
11. Большой Лебовски, 1998
10. Паровоз генерал, 1976
9. Это Spinal Tap, 1974
8. Время развлечений, 1967
7. Аэроплан, 1980
6. Житие Брайана по Монти Пайтон, 1979
5. Утиный суп, 1933
4. День сурка, 1993
3. Энни Холл. 1977
2. Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу, 1963
1. В джазе только девушки, 1959
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