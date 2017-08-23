100 лучших комедий всех времен и народов

BBC со ссылкой на опрос 253 критиков из 52 стран опубликовал рейтинг 100 величайших комедий всех времен и народов. первую строчку занял фильм  «В джазе только девушки» (1959) с Мэрилин Монро, Тони Кертисом и Джеком Леммоном. На втором месте  – «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1964) Стэнли Кубрика. В рейтинг также попали картины  «Утиный суп» (1933), «Житие Брайана по Монти Пайтон» (1979), «Аэроплан» (1980), «Время развлечений» (1967), «Это Spinal Tap» (1984) и «Паровоз Генерал» (1926). 

  • "В джазе только девушки" (1959)

  • "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" (1963)

  • "Энни Холл" (1977)

  • "День сурка" (1993)

  • "Утиный суп" (1933)

100. Дамский угодник, 1961

99. Придурок, 1979

98. Мальчишник в Вегасе, 2009

97. Музыкальная шкатулка, 1932

96.  Рожденная вчера. 1950

95. Охотники за привидениями, 1984

94. Академия Рашмор, 1998

93. Южный парк: Большой, длинный, необрезанный, 1999

92. Ангел-истребитель, 1962

91. В чем дело, док? 1972

90. Новый лист, 1971

89. Маргаритки, 1966

88. Образцовый самец, 2001

87. Джентльмены предпочитают блондинок, 1953

86. Добрые сердца и короны, 1949

85. Амаркорд, 1973

84. В ожидании Гаффмана, 1996

83. Наконец в безопасности! 1923

82. Совершенно секретно! 1984

81. Все без ума от Мэри, 1998

80. Офисное пространство, 1999

79. Ужин с придурком, 1998

78. Принцесса-невеста, 1987

77. Развод по-итальянски, 1961

76. Серенада трех сердец, 1933

75. Приключения в Палм-Бич, 1942

  • "Житие Брайана по Монти Пайтон" (1979)

  • "Аэроплан" (1980)

  • "Время развлечений" (1967)

  • "Это Spinal Tap" (1974)

  • "Паровоз генерал" (1976)

74. Поменяться местами, 1983

73. Чокнутый профессор, 1963

72. Голый пистолет, 1988

71. Семейка Тененбаум, 2001

70. В петле, 2009

69. Любовь и смерть, 1975

68. Ниночка, 1939

67. Сыновья пустыни, 1933

66. Типа крутые легавые, 2007

65. Гольф-клуб, 1980

64. Сводные братья, 2008

63. Мышьяк и старые кружева. 1944

62. Реальные упыри, 2014

61. Отряд «Америка»: Всемирная полиция, 2004

60. Зомби по имени Шон, 2004

59. Тони Эрдманн, 2016

58. Зелиг, 1983

57. Дрянные девчонки, 2004

56. Теленовости, 1987

55. Победители шоу, 2000

54. Гарольд и Мод. 1971

53. Братья Блюз,1980

52. Мой слуга Годфри, 1936

51. Семь шансов, 1925

50. Женщины на грани нервного срыва, 1988

  • "Большой Лебовски" (1998)

  • "Новые времена" (1936)

  • "Быть или не быть" (1942)

  • "Его девушка Пятница" (1940)

  • "Монти Пайтон и священный Грааль" (1975)

49. Скромное обаяние буржуазии, 1972

48. Неприятности в раю, 1932

47. Зверинец, 1978

46. Криминальное чтиво, 1994

45. Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны, 1958

44. Девичник в Вегасе, 2011

43. Чертова служба в госпитале Мэш, 1972

42. Ужасная правда, 1937

41. Борат, 2006

40. Продюсеры, 1967

39. Вечер в опере, 1935

38. Филадельфийская история, 1940

37. Странствия Салливана, 1941

36. Рыбка по имени Ванда, 1988

35. Поющие под дождем, 1952

34. Бестолковые, 1995

33. Телеведущий: легенда о Роне Бургунди, 2004

32. Воспитание Аризоны, 1987

31. Тутси, 1982

30. Каникулы господина Юло, 1953

29. Когда Гарри встретил Салли, 1989

28. Это случилось ночью, 1934

27. Квартира, 1960

26. Мой дядюшка, 1958

25. Золотая лихорадка, 1925

  • "Великий диктатор" (1940)

  • "Воспитание крошки" (1938)

  • "Шерлок младший" (1924)

  • "Леди Ева" (1941)

  • "Сверкающие седла" (1974)

24. Уитнэйл и я, 1987

23. Вечеринка, 1968

22. Молодой Франкенштейн, 1974

21. Огни большого города, 1931

20. Сверкающие седла, 1974

19. Леди Ева, 1941

18. Шерлок младший, 1924

17. Воспитание крошки, 1938

16. Великий диктатор, 1940

15. Монти Пайтон и священный Грааль, 1975

14. Его девушка Пятница,1940

13. Быть или не быть, 1942

12. Новые времена, 1936

11. Большой Лебовски, 1998

10. Паровоз генерал, 1976

9. Это Spinal Tap, 1974

8. Время развлечений, 1967

7. Аэроплан, 1980

6. Житие Брайана по Монти Пайтон, 1979

5. Утиный суп, 1933

4. День сурка, 1993

3. Энни Холл. 1977

2. Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу, 1963

1. В джазе только девушки, 1959

  • "Огни большого города" (1931)

  • "Молодой Франкенштейн" (1974)

  • "Вечеринка" (1968)

  • "Уитнэйл и я" (1987)

  • "Золотая лихорадка" (1925)

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