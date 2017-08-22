Вышел трейлер комедии Джорджа Клуни «Субурбикон», снятой по сценарию братьев Коэн

Действие комедийного детектива происходит в 1959 году в пригороде «Субурбикон» тихого американского провинциального города, где нет преступности и плохой погоды. Однако идллия рушится, когда преступники совершают ограбление семьи Лодж и убивают супругу главного героя в исполнении Мэтта Деймона. Гарднер Лодж планирует месть и с каждый днем все больше замечает, что за внешней рафинированной картинкой «Субурбикона» скрывается нечто темное и опасное.

В главных ролях: Мэтт Деймон, Джулиана Мур и Оскар Айзек. Режиссер картины — Джордж Клуни. Сценарий ленты написан братьями Коэн. В главных ролях в «Субурбиконе» снялись Мэтт Дэймон, Джулианна Мур и Оскар Айзек.

Премьера в России ожидается 23 ноября.