Вышел трейлер фильма «Убийство священного оленя» с Кидман и Фарреллом

Студия А24 опубликовала трейлер психологического триллера «Убийство священного оленя». Сюжет картины рассказывает о кардиохирурге по имени Стивен (Колин Фаррелл) и необычном подростке Мартине, с которым герой Фаррелла проводит все свободное время, несмотря на наличие семьи.

В фильме также приняли участие Николь Кидман и Алисия Сильверстоун. Режиссер триллера — Йоргос Лантимос, прославившийся благодаря антиутопии «Лобстер», в которой главную роль также исполнил Колин Фаррелл.

В российский прокат «Убийство священного оленя» выйдет 16 ноября 2017 года.