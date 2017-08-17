Вышел трейлер фильма «Убийство священного оленя» с Кидман и Фарреллом

Студия А24 опубликовала трейлер психологического триллера «Убийство священного оленя». Сюжет картины рассказывает о кардиохирурге по имени Стивен (Колин Фаррелл) и необычном подростке Мартине, с которым герой Фаррелла проводит все свободное время, несмотря на наличие семьи.

В фильме также приняли участие Николь Кидман и Алисия Сильверстоун. Режиссер триллера — Йоргос Лантимос, прославившийся благодаря антиутопии «Лобстер», в которой главную роль также исполнил Колин Фаррелл. 

В российский прокат «Убийство священного оленя» выйдет 16 ноября 2017 года.

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