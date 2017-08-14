Леонардо Ди Каприо сыграет Леонардо Да Винчи

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо исполнит роль одного из величайших художников эпохи Возрождения Леонардо да Винчи в байопике об итальянском гении. Об этом сообщает портал Deadline Hollywood.

Ди Каприо станет также одним из продюсеров фильма по книге американского писателя-биографа Уолтера Айзексона, которая поступит в продажу в октябре 2017 года. Дата начала съемок фильма пока неизвестна. За права на экранизацию боролись крупнейшие киностудии Paramount и Universal.

Примечательно, что актер получил свое имя именно в честь художника. Его мать стояла перед одной из работ великого мастера в итальянской галерее Уфицци, когда ребенок в ее утробе впервые пошевелился. 

 

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