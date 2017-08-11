Шэрон Стоун выложила видео своих проб с «Основного инстинкта»

25-летие выхода на экраны фильма Пола Верховена «Основной инстинкт» исполнительница главной роли Шэрон Стоун отметила коротким видео, которое она выложила в своем твиттере. Это минутный ролик с кинопроб, когда актриса еще только примеряла на себя образ писательницы Кэтрин Трамелл.

Один из комментариев к видео оставила Нэнси Синатра. «Ты была прекрасна тогда и еще прекрасней теперь. Кнут или пряник?», — примерно так можно перевести фразу певицы и актрисы, оценившей игру эмоций в исполнении коллеги.

Эротический триллер, в котором партнером Шэрон Стоун был Майкл Дуглас, сыгравший роль детектива, ведущего расследование, вышел на экраны 20 марта 1992 года в США и 8 мая в Великобритании. Картина принесла создателям 353 миллиона долларов, а в 2006 году получила продолжение, не снискавшее успеха у публики.

По материалам «Фонтанки».