Хакеры слили в сеть четвертую серию седьмого сезона «Игры престолов», премьера которой состоится в воскресенье, 6 августа. На видео присутствует водяной знак «For internal viewers only» — оно предназначалось для использования внутри HBO.

Серия доступна в соцсети Reddit в низком качестве и с тайм-кодом. Видео уже распространилось на облачных сервисах — пользователи Reddit перезалили серию из-за слишком большого количества переходов по ссылке.