Вышел первый трейлер сериала Дэвида Финчера о серийных убийцах

Ранее Дэвид Финчер сотрудничал с Netflix при работе над сериалом «Карточный домик», за который исполнители главных ролей Кевин Спейси и Робин Райт получили по «Золотому глобусу».

Новый проект режиссера снят по книге Марка Олшейкера и бывшего спецагента ФБР Джона Дугласа «Mind Hunter: Inside the FBIʼs Elite Serial Crime Unit». Дуглас долгие годы преследовал маньяков и насильников, совершивших самые громкие преступления. Образы известных преступников в кино, в том числе в «Молчании ягнят» и «Ганнибале», были созданы на основе собранных им материалов.