Вышел первый трейлер сериала Дэвида Финчера о серийных убийцах

Стриминговый сервис Netflix выложил первый трейлер сериала Дэвида Финчера «Mindhunter», рассказывающего о серийных убийцах.

Первые две серии и финал шоу снял сам Финчер, а помогала ему в этом Шарлиз Терон. Главные роли исполнили Джонатан Грофф, Холт МакКаллани, Анна Торв и Коттер Смит. Ожидается, что зрители увидят первую серию 13 октября.

 

 

Ранее Дэвид Финчер сотрудничал с Netflix при работе над сериалом «Карточный домик», за который исполнители главных ролей Кевин Спейси и Робин Райт получили по «Золотому глобусу».

Новый проект режиссера снят по книге Марка Олшейкера и бывшего спецагента ФБР Джона Дугласа «Mind Hunter: Inside the FBIʼs Elite Serial Crime Unit». Дуглас долгие годы преследовал маньяков и насильников, совершивших самые громкие преступления. Образы известных преступников в кино, в том числе в «Молчании ягнят» и «Ганнибале», были созданы на основе собранных им материалов.

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