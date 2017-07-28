В третьем сезоне «Настоящего детектива» сыграет Махершала Али

Сериал HBO «Настоящий детектив» получит продолжение в виде третьего сезона. Создатели шоу также объявили одного из исполнителей главной роли — им стал оскароносный актер Махершала Али, который получил статуэтку за роль в драме «Лунный свет». Об этом сообщает издание TVline.

К постоянному сценаристу шоу Нику Пиццолато присоединится Дэвид Милч. «Я прочитал пять сценариев третьего сезона, и все они потрясающие. Я до сих пор нахожусь под впечатлением от того, что увидел», — рассказал журналистам программный директор HBO Кейси Блойс.

Первый сезон сериала увидел свет в 2014 году, главные роли в нем исполнили Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон. События сериала разворачиваются вокруг расследования дела об убийстве девушки. Во втором сезоне роли детективов исполнили Колин Фаррелл и Рейчел МакАдамс — они расследовали сеть заговоров и махинаций вокруг строительства железной дороги в небольшом калифорнийском городе Винчи.