Стала известна дата выхода 25-го фильма о Бонде

Продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи, а также глава студии MGM Гари Барбер сообщили о дате выхода новой части «Бонда» — 8 ноября 2019-го, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценаристами картины по традиции станут постоянные авторы Нил Пёрвис и Роберт Уэйд. Остальные детали производства фильма пока остаются неизвестными.

В начале июля в прессе прошел слух о том, что нынешний исполнитель роли Дэниэл Крэйг все же опять перевоплотится в Бонда, хотя ранее актер заявлял, что ни в коем случае не вернется во франшизу.