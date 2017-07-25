Стала известна дата выхода 25-го фильма о Бонде

Продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи, а также глава студии MGM Гари Барбер сообщили о дате выхода новой части «Бонда» — 8 ноября 2019-го, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценаристами картины по традиции станут постоянные авторы Нил Пёрвис и Роберт Уэйд. Остальные детали производства фильма пока остаются неизвестными.

В начале июля в прессе прошел слух о том, что нынешний исполнитель роли Дэниэл Крэйг все же опять перевоплотится в Бонда, хотя ранее актер заявлял, что ни в коем случае не вернется во франшизу. 

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