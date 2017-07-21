Опубликован первый кадр сериала HBO «451 градус по Фаренгейту»

Канал HBO поделился первым кадром грядущего сериала-экранизации антиутопии Рэя Брэдбери — «451 градус по Фаренгейту». В главных ролях — Майкл Шеннон и Майкл Б. Джордан.

По сюжету в будущем человечество больше не нуждается в книгах — они признаны незаконными и регулярно сжигаются специальными отрядами пожарных. Главный герой Гэй Монтэг начинает сомневаться в правильности своей работы и постепенно понимает, что власти намеренно обманывают людей, лишая их источников знаний.

Премьера шоу ожидается в следующем году.